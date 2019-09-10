Жириновский: Мосгордума нового созыва выгодна Западу

Формирование Мосгордумы нового созыва выгодно Западу, заявил Владимир Жириновский. По словам лидера ЛДПР, которые приводит сайт партии, новый состав столичного парламента - это идеальный вариант для того, чтобы спровоцировать в России "оранжевую революцию".

Он заявил, что правящая партия не смогла повлиять на выборы, зато создалась пятая колонна, которая "действует по указке из-за рубежа". В нее вошли представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока", и им вряд ли будут интересны проблемы москвичей, добавил политик.

"Вылезла вся протестная тусовка, которую кормит Запад, ‒ заметил он. ‒ Да и представители правящей партии, которые шли на выборы как самовыдвиженцы и только после выборов раскрыли свои карты, они зачем обманывали людей? Так не годится".

Жириновский подчеркнул, что в парламентах всего мира создаются фракции тех партий, под знамёнами которых их представители шли на выборы, и избиратели знают, за кого они голосовали.

В итоге, заявил парламентарий, в МГД создан блок левых партий, которые выступают за интернационал, а также слабеющая правящая партия. "У "Единой России" судьба КПРФ, а они - новая демократия, которую курирует Запад. Эти выборы стали праздником со слезами на глазах", ‒ заключил он.

Источник фото: сайт ЛДПР

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