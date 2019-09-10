Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.

Речь идет о действующем руководителе республики Сергее Аксенове ("Единая Россия"), депутате Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергее Богатыренко (КПРФ), депутате Госдумы Павле Шперове (ЛДПР).

"Аксёнов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно", - заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, назначение главы республики может произойти на следующей неделе на первой сессии нового созыва Госсовета.

Напомним, Аксёнов является главой Крыма с октября 2014-го. По закону главу республики предстоит избрать в срок до 23 октября вновь сформированному после выборов составу Госсовета из числа трех предложенных президентом кандидатур.

Сергей Цеков сохранит за собой пост сенатора от РК, его кандидатура будет выдвинута повторно.

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