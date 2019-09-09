Политолог: выборы стали конкурентнее и прозрачнее

В России в воскресение состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах.

Уже известно, что выборы выиграли все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия "жахнула на этих выборах всех" и что прогнозы социологов и политологов о ее проигрыше рассыпались. В Мосгордуму прошли 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.

"Правда.Ру" обратилась к политологу Дмитрию Орешкину с просьбой прокомментировать, что удалось и не удалось власти и оппозиции на этих выборах.

"Смотря кого считать оппозицией. Потому что когда говорят, что в Мосгордуме 20 мест занимает оппозиция, для меня это несколько странно. Потому что оппозиция там больно разношерстная: и "Яблоко", и коммунисты, и справедливоросы и так далее. Им будет очень трудно объединиться, чтобы чего-то добиться", - сказал он.

"Я, например, с трудом себе могу представить, что коммунист Николай Губенко будет выступать как оппозиционер. Он уже с 2005 года, кажется, в Московской городской думе. Дай Бог ему здоровья. И вполне встроенный в эту систему. Это же неважно, какая майка на человеке надета, что там написано - "Справедливая Россия", "Единая Россия", КПРФ, навальнист или "Яблоко". Не так уж важно, потому что мы прекрасно видим, как "Яблоко" переходит в "Единую Россию", в "Справедливую Россию" и так далее", - отметил политолог.

Он добавил, что посты губернаторов сохранила в своих руках действующая вертикаль, поэтому она может быть довольна. "Поэтому Турчак говорит, что результаты выборов укрепили позицию "Единой России", - заявил Орешкин. - Они мыслят страну как вертикально управляемую - за исключением некоторых отбившихся от рук регионов. Важно, чтобы выполняли на местах поручения из центра".

По его мнению, не так уж важно, какая партийная принадлежность губернатора: "Все говорят про Хабаровск. Там ЛДПР победила на выборах в местную Думу. А какая разница? Будет ЛДПР. ЛДПР - это оппозиция что ли? Нет. Куда они денутся, если все финансирование региона идет из Москвы. То же самое можно сказать про Коновалова в Хакасии. Говорили, что он победил. Хорошо, победил. Откуда он деньги будет получать?"

Политолог подчеркнул, что не очевидное, но существенное изменение - это снижение явки. Это произошло потому, что жители страны разочарованы в государственных институтах, в частности в институте выборов. Вместе с тем, отметил он, то, что явка снижена, означает, что "фальсификат не такой уж большой".

"Потому что самая примитивная форма фальсификата - это приписывание голосов после голосования, ночной фальсификат - то, чем сильна национальная провинция. Так вот если голоса приписывают, то, естественно, увеличивается явка. Вы не можете приписать тысячу голосов и не зафиксировать это в приросте явки. Если сейчас в Москве 22%, это значит, что такого грубого ночного приписного фальсификата не было. Да, были мелкие вбросы, подвозы, "карусели" - это все мелочи. Это значит, что самые грубые, самые наглые, самые эффективные методы фальсификата благодаря активизации наблюдения удалось отсечь", - заявил Дмитрий Орешкин.

По его словам, в этом есть заслуга главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая "не хочет уж так сильно позориться".

"Выборы стали несколько конкурентнее и несколько прозрачнее, что прямо противоречит общественному мнению, потому что общественное мнение, наоборот, уверено, что они там грязные как никогда и прочее. Нет, они кажутся грязными, потому что много наблюдателей, много сообщений о фальсификате и так далее. Раньше все было то же самое и даже больше, но не было наблюдений", - заключил политолог.

Источник фото: Википедия

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