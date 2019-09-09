На довыборах в Госдуму в Свердловской области побеждает кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. По итогам обработки 99,77% протоколов он набрал 41,57% голосов.
На втором месте - Алексей Коровкин от "Справедливой России" (24,03%), на третьем коммунист Габбас Даутов (13,81%).
Напомним, Госдума в январе досрочно прекратила полномочия депутата от ЕР Сергея Бидонько, избранного по Серовскому одномандатному избирательному округу, так как он стал замгубернатора Свердловской области.
Шипулин в Instagram поблагодарил избирателей, которые за него проголосовали, и отметил, что кампания "получилась непростой".
"Я близко познакомился регионом, с людьми, которые здесь живут. У меня впереди два года упорной работы, чтобы проявить себя в политике. Опыт работы в регионе показал, что есть большое количество проблем, которые необходимо решать", - написал он.
Шипутин добавил, что за время в спорте привык к тому, что нужно постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. "Готов к этому и в политике", - заключил он.
Источник фото: Facebook
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