ЦИК обвинил Google во вмешательстве в выборы

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что заявление замглавы ЦИК Николая Булаева будет изучено и рассмотрено. Ранее Булаев озвучил мнение, что многие материалы, которые публикует Google и Facebook можно приравнять к информации, которая оказывает давление на избирателей.

"Действия Google - это отдельная тема для разговора. В публикациях можно найти очень много информации, которые действительно побуждает человека сделать выбор. Это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России", - пояснил Булаев.

Также замглавы ЦИК выразил уверенность, что технологии вмешательства в выборы оттачиваются перед избирательными процессами 2021 и 2024 годов. Анатолий Выборный считает, что все виновные во вмешательстве во внутренние дела России должны понести административную, либо уголовную ответственность.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Совет Федерации России обнаружил попытки США вмешаться в выборы в Мосгордуму.

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