В Дальневосточном федеральном округе завершилось голосование. Сейчас идет подсчет голосов избирателей. В регионах уже обозначились свои лидеры. В Сахалинской области лидирует Валерий Лимаренко. В его поддержку насчитали 61,4% голосов после обработки 70,26% бюллетеней.
В Забайкалье лидерство держит самовыдвиженец Александр Осипов. После обработки 32,04% бюллетеней он набрал более 90% голосов.
Также подсчет бюллетеней проходит в городском округе Анадырь, где после обработки 60% бюллетеней лидирует нынешний и. о. руководителя Леонид Николавев.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Общественная палата России не выявила нарушений на выборах в регионах, где уже завершилось голосование. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.
Также заместитель секретаря ОП РФ прокомментировал инцидент на Сахалине. По его словам, возгорания на избирательных участках действительно имели место быть и вызвали "шумиху", однако на избирательный процесс это никак не повлияло.
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