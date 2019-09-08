ОП не выявила нарушений в регионах, где завершилось голосование

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов сообщил, что никаких нарушений в регионах, где уже завершилось голосование, не отмечено. По его словам, большинство сообщений о нарушениях не подтверждаются.

"Уже можно говорить о том, что в тех регионах, где завершилось голосование, не были отмечены нарушения. Конечно, еще предстоит процесс подсчета голосов, будем контролировать ситуацию и дальше. Первый этап можно отметить пройденным", - сообщил Точенов.

Также заместитель секретаря ОП РФ прокомментировал инцидент на Сахалине. По его словам, возгорания на избирательных участках действительно имели место быть и вызвали "шумиху", однако на избирательный процесс это никак не повлияло.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что СПЧ обвинил движение "Голос" в дезинформации. Две трети нарушений, которые были нанесены движением "Голос" на "Карту нарушений" не соответствуют действительности. Об этом сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

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