В СПЧ обвинили "Голос" в дезинформации о количестве жалоб

Две трети нарушений, которые были нанесены движением "Голос" на "Карту нарушений" не соответствуют действительности. Об этом сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

"Карта нарушений - это внутренний документ, по которому работают специалисты. Около двух третей нанесенных на карту нарушений не являются нарушениями законодательства. По остальным нарушениям принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме", - сообщил Борисов.

Также по словам Борисова, движение "Голос" не проводит проверку, а также реальный мониторинг нарушений, которые наносятся на карту. В качестве примера он привел инцидент в Москве, когда наблюдателей на пять минут позже впустили на один из участков, поскольку его открытие задержали по техническим причинам. Один из наблюдателей успел отправить жалобу в "Голос", и она до сих пор находится на "Карте нарушений".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая утверждала, что ведомство создаст реестр дезинформаторов по итогам единого дня голосования.

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