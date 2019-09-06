Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин оценил подход руководителя СССР Иосифа Сталина к вопросу принадлежности Курил.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме.
"Давайте будем на это опираться, как на исходную точку. Папаша все забрал, и дело с концом! Отец народов!" — заявил Владимир Путин.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.