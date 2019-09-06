Кремль дистанцировался от большинства губернаторов накануне выборов

В Кремле предпочитают сохранять дистанцию от большинства глав регионов, которые готовятся к выборам. В 2019 году президент России Владимир Путин посетил только 13% субъектов, в которых будут выбирать губернаторов. В 2017 году этот показатель доходил до 80%. Соответствующее исследование провел фонд "Петербургская политика".

Эксперты выяснили, что в 2018 году российский лидер посетил 20% предвыборных регионов, а в текущем еще меньше - 13%. С марта по сентябрь Путин побывал только в Забайкальском крае и Челябинской области.

Федеральные чиновники чаще всего отправлялись в Астраханскую область - ее посетили девять высших лиц государства. Далее следуют Забайкалье и Ставропольский край. В этих регионах побывали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минобрнауки Михаил Котюков, министр цифрового развития Константин Носков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин и министр строительства Владимир Якушев.

"Первые лица не хотят, чтобы неудачи поддержанных ими кандидатов интерпретировали как их собственные, поэтому происходит дистанцирование", - объяснил глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению Владимира Путина, губернаторы должны поддерживать постоянный контакт с населением, чтобы видеть результаты своей работы.

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