В Кремле предпочитают сохранять дистанцию от большинства глав регионов, которые готовятся к выборам. В 2019 году президент России Владимир Путин посетил только 13% субъектов, в которых будут выбирать губернаторов. В 2017 году этот показатель доходил до 80%. Соответствующее исследование провел фонд "Петербургская политика".
Эксперты выяснили, что в 2018 году российский лидер посетил 20% предвыборных регионов, а в текущем еще меньше - 13%. С марта по сентябрь Путин побывал только в Забайкальском крае и Челябинской области.
Федеральные чиновники чаще всего отправлялись в Астраханскую область - ее посетили девять высших лиц государства. Далее следуют Забайкалье и Ставропольский край. В этих регионах побывали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минобрнауки Михаил Котюков, министр цифрового развития Константин Носков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин и министр строительства Владимир Якушев.
"Первые лица не хотят, чтобы неудачи поддержанных ими кандидатов интерпретировали как их собственные, поэтому происходит дистанцирование", - объяснил глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, сообщает "Коммерсантъ".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению Владимира Путина, губернаторы должны поддерживать постоянный контакт с населением, чтобы видеть результаты своей работы.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.