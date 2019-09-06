Путин на Колыме попробует себя в роли золотодобытчика

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин попробует себя в роли золотодобытчика.

"Испытать старательский фарт" главе государства предложил председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский.

"Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли", — заметил Басанский.

"Я приеду", — пообещал Владимир Путин.

Отметим, что сегодня, 6 сентября, президент РФ проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.