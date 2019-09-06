Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин попробует себя в роли золотодобытчика.
"Испытать старательский фарт" главе государства предложил председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский.
"Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли", — заметил Басанский.
"Я приеду", — пообещал Владимир Путин.
Отметим, что сегодня, 6 сентября, президент РФ проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.