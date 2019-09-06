Главе Министерства экономического развития Российской Федерации Максиму Орешкину стоит уделить больше внимания пострадавшему от паводка Тулуну.
Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Ни один предприниматель, например, пояснил Мутко, не получил положенные ему выплаты после удара стихии. Правительство же, указал он, оперативно решило этот вопрос и выделило необходимые на выплаты предпринимателям 500 миллионов рублей.
Но со стороны Минэкономразвития РФ никаких решений нет, сетует Виталий Мутко.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.