Мутко раскритиковал Орешкина за неэффективную помощь Тулуну

Главе Министерства экономического развития Российской Федерации Максиму Орешкину стоит уделить больше внимания пострадавшему от паводка Тулуну.

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Ни один предприниматель, например, пояснил Мутко, не получил положенные ему выплаты после удара стихии. Правительство же, указал он, оперативно решило этот вопрос и выделило необходимые на выплаты предпринимателям 500 миллионов рублей.

Но со стороны Минэкономразвития РФ никаких решений нет, сетует Виталий Мутко.