Путин пошутил про предельный президентский возраст

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который заявил о своей возможности оставаться у власти до 95 лет. Свое мнение российский лидер высказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератор пленарного заседания поинтересовался у Мохамада, которому в июле исполнилось 94 года, какой президентский возраст он считает предельным. "На данный момент мы подняли возрастную планку до 95 лет", - ответил он. Затем ведущий повернулся к Владимиру Путину, чем вызвал смех в зале. "Я пока не дотягиваю", - пошутил президент России.

Напомним, по словам директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, будущий кандидат в президенты может быть в возрасте 40-50 лет, он будет отличаться ответственностью, динамичностью и современностью.