Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитивному результату, поскольку встряхивают власть.

Он подчеркнул, что люди имеют право выражать таким образом свою точку зрения, иногда это подталкивает власть к более эффективному решению насущных проблем. Но действовать, добавил глава государства, нужно именно в позитивном ключе, в рамках законов, руководствуясь не своими узкокорыстными интересами, а интересами страны и людей.

Путин также заявил, что относиться ко всем участникам митингов необходимо "в рамках закона", не беря в рассмотрение возраст. Об этом он сказал, отвечая на вопрос модератора проходящей на Восточном экономическом форуме дискуссии Сергея Брилева, предположившего, что к молодежи, мнением которой легко манипулировать, возможно, относятся более мягко.

Комментируя акции протеста, прошедшие недавно в столице, президент заметил, что имеет значение, на что молодежь тратит свою энергию. "Я исхожу из того, что все мы, прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию", - выразил он свое мнение.

Источник фото: сайт Кремля

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