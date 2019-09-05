Памфилова назвала московские протесты "рукотворной бурей"

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что выборы стали лишь предлогом для акций протеста в Москве.

По ее словам, благоприятную среду для недовольства деятельностью властей создают санкции, общемировой кризис, сложные социальные и экономические процессы.

"А выборы были использованы лишь как предлог для того, чтобы периодически выводить людей на улицу с нарастающим эффектом, запустив этакий перманентный процесс", - сказала Памфилова "Коммерсанту".

Она добавила, что если бы не было выборов в столичный парламент, нашелся бы другой повод, но признала, что московские избиркомы "откровенно подставились и не смогли сдержать удар".

Председатель ЦИК подчеркнула, что ничто не предвещало "этой рукотворной бури", пока оппозиционные кандидаты не потребовали всех зарегистрировать без индивидуальных проверок, в противном случае пригрозив митингами и протестами. Причем ультиматум был выдвинут заранее, как предупредительная мера против возможных отказов в регистрации, заявила она.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

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