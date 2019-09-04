МИД может наказать виновную во вмешательстве в дела РФ Deutsche Welle

МИД РФ следует лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации, если ее представители не ответят на обвинения во вмешательства во внутренние дела России.

Этого от российского внешнеполитического ведомства требует комиссия Государственной думы Российской Федерации по расследованию вмешательства во внутренние дела России.

3 сентября текущего года Deutsche Welle отказалась участвовать в комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России, которую создали в Госдуме. В своем официальном заявлении немецкая телерадиокомпания тогда подчеркнула, что подчиняется лишь правоохранительным органам Германии.

Напомним, что в августе этого года МИД Российской Федерации обвинил Соединенные Штаты Америки и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны из-за призывов посольства США и Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях протеста.

Ранее в Госдуме РФ привели примеры иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Читайте также:

Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства в дела России.