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Путин: только придурки считают, что Дальний Восток России не нужен

Политика » Власть print

Россияне, считающие, что Дальний Восток — балласт страны, требующий лишь льгот и бюджетных влияний, придурки.

Об этом в ходе президиума Госсовета заявил действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава Якутии Айсен Николаев напомнил главе государства, что еще совсем недавно, даже с самых "высоких трибун" высказывались сомнения о важности Дальнего Востока для России.

Владимир Путин же не поверил Айсену Николаеву и заявил, что такого мнения могут придерживаться лишь придурки.

Глава Якутии уточнил, что имел ввиду высказывания, звучавшие несколько десятилетий тому назад. Президент Российской Федерации, выслушав Николаева, посоветовал тому сконцентрировать свое внимание на делах сегодняшнего дня.

Ранее, напомним, Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля "предателем Родины" и "подонком".

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