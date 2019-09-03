Андрей Караулов: Оборона Старой площади

Как администрация президента России работает с гражданами по обращениям о хамстве губернатора Красноярского края Александра Усса.





В видео цитируется официальный ответ АП РФ на запрос гражданина, в котором оправдывается вранье губернатора президенту России во время "прямой линии" с гражданами, а также хамство людям в зоне бедствия.

Вопрос: не сами ли сотрудники администрации главы государства раскачивают протест среди граждан, во время акций которого начинают звучать требования отставки Владимира Путина?

Предлагаем обсудить это в комментариях к материалу.