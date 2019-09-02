Путин в шутку предложил назначить Мутко главой Тулуна

Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера Виталия Мутко главой города Тулун Иркутской области, который сильно пострадал от паводка.

Сегодня во время общения российского лидера с местными жителями кто-то из них попросил назначить местную власть.

"Можно Мутко назначить", - сказал глава государства и добавил, что совсем скоро пройдут выборы и люди должны принять в них участие.

Сам Мутко в понедельник заявил, что работа оценочных комиссий в пострадавших от паводка населенных пунктах должна быть завершена до 13 сентября. Он также подчеркнул, что быстро решать жилищные вопросы мешают проблемы с установлением права собственности.

В настоящее время принято уже 4005 заявлений на восстановление жилья - 70% от 5718 семей, которые имеют право на получение помощи. Выдано 2008 свидетельств на право получения жилья.

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