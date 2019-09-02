Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве

Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в столице.

По его словам, провокации - это часть любой политической борьбы, поэтому они могут быть в день голосования.

"У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще. Мы относимся к этому философски», - сказал Венедиктов.

Сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательная система готова к единому дню голосования на 98%. "Еще два процентика надо доработать, чтобы стопроцентно быть готовыми ко всем аспектам избирательной кампании", - отметила она.

Памфилова добавила, что сведения обо всех нарушениях на выборах будут передавать в правоохранительные органы.

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