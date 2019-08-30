Режиссер и кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко объявил о своем решении не участвовать в выборах главы региона. Об этом он сообщил в ходе дебатов в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам политика, 31 августа он подаст в городской избирком соответствующее заявление. "Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов", - сказал Бортко.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Участие в них примут временный глава Петербурга Александр Беглов, Надежда Тихонова (Справедливая Россия) и Михаил Амосов (Гражданская платформа).
Напомним, в июле Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с губернаторскими выборами в Санкт-Петербурге. Он отметил, что впечатление от происходящего складывается отвратительное. По словам лидера ЛДПР, избирательная кампания началась с коррупции, обмана и мошеннических действий.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.