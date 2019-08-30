Коммунист Бортко оказался от участия в выборах губернатора Петербурга

Режиссер и кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко объявил о своем решении не участвовать в выборах главы региона. Об этом он сообщил в ходе дебатов в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам политика, 31 августа он подаст в городской избирком соответствующее заявление. "Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов", - сказал Бортко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Участие в них примут временный глава Петербурга Александр Беглов, Надежда Тихонова (Справедливая Россия) и Михаил Амосов (Гражданская платформа).

Напомним, в июле Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с губернаторскими выборами в Санкт-Петербурге. Он отметил, что впечатление от происходящего складывается отвратительное. По словам лидера ЛДПР, избирательная кампания началась с коррупции, обмана и мошеннических действий.

Читайте также: Кандидат на пост губернатора Петербурга заявил о намерении "двигать пиратские идеи в массы"

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга