Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал позорищем размещение избирательного участка села Широкое в списанном троллейбусе.
На своей странице в Facebook он написал, что избирательный участок на выборы в парламент города - это "старый троллейбус, который стоит, покосившись, на обочине".⠀
"Как мне пояснили, такой формат участков для сельских территорий утверждали еще в мае. Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили...Это, конечно, позорище и никуда не годится", - отметил чиновник.
Он дал распоряжение троллейбусы увезти, вместо них поставят шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования.
Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Источник превью: Facebook
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.