В Севастополе избирательный участок оборудовали в старом троллейбусе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал позорищем размещение избирательного участка села Широкое в списанном троллейбусе.

На своей странице в Facebook он написал, что избирательный участок на выборы в парламент города - это "старый троллейбус, который стоит, покосившись, на обочине".⠀

"Как мне пояснили, такой формат участков для сельских территорий утверждали еще в мае. Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили...Это, конечно, позорище и никуда не годится", - отметил чиновник.

Он дал распоряжение троллейбусы увезти, вместо них поставят шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования.

Выборы в законодательное собрание Севастополя пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Источник превью: Facebook