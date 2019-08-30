"Фекальными постановками" Навальный пытается слепить из Соболь конфетку

Юрист "ФБК" скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь разозлилась не на шутку: сначала сборщиков подписей, а теперь и ее саму облили фекалиями прямо у собственного дома! Однако, где доказательства, что это не очередная афера истеричной дамы? Ведь ранее она не раз привлекала внимание общественности к собственной персоне за счет постановочных нападений.

О произошедшем Соболь сообщила в четверг, 29 августа. На личной страничке в социальной сети Twitter экс-кандидат в Мосгордуму пожаловалась подписчикам, что некий юноша посмел облить ее нечистотами.

"Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины", — написала Соболь.

Кроме того, жертва фекальной атаки не забыла упомянуть, что все равно явится на "мирное шествие" 31 августа, несмотря на угрозы со стороны недоброжелателей.

Соболь не забыла прикрепить и фотографии испачканной зловонной жижей одежды. Испорчен был и салон автомобиля службы такси. Пожаловавшись в соцсетях, дама спокойно переоделась и отправилась по своим делам.

Напомним, похожему нападению подверглись и сборщики подписей Соболь в июне 2019 года в Пресненском районе. Правда, им повезло гораздо меньше. Тогда протеже Навального приказала подчиненным не мыться, пока не сделают как можно больше фотографий. Из всего этого можно сделать вывод, как на самом деле относится Соболь к людям.

А теперь порассуждаем, кому же было выгодно организовывать такие "грязные" нападения"? И первое, что приходит на ум — экс-кандидат сама себя "заказала". Достаточно вспомнить нападение на оппозиционную журналистку Юлию Латынину в августе 2016 года, которую облили фекалиями аж из канистры. Тогда событие вызвало большой резонанс. А это и необходимо Соболь в условиях "жесткого политического режима".

К слову, после 30-дневного административного ареста за призывы к участию в незаконных митингах в Москве Алексей Навальный решил выдержать паузу. Он не стал объявлять об очередной несанкционированной акции 31 августа, чтобы не спровоцировать новое задержание.

Всю ответственность за явку на мероприятие блогер переложил на плечи опытной Соболь. Ведь женщине арест не грозит — у нее на иждивении 5-летняя дочь. В данном контексте "фекальная пиар-кампания" ОПГ Навального — попытка слепить из нее образец "чистоты и невинности" на фоне творящегося "мракобесия". Эдакий идеал и пример для подражания.

Кстати, буквально недавно корреспондентам ФАН удалось обнаружить, что вся интернет-поддержка "оппозиции" — сплошные фейки. Анализ личных страниц навальнистов в Twitter показал: треть их фолловеров — боты. Вероятнее всего, именно ради привлечения внимания живых людей гражданка Соболь позволила облить нечистотами себе и своих подчиненных.