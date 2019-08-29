Навальный и Ходорковский планировали сорвать выборы в Петербурге

До Единого дня голосования осталось меньше двух недель. На фоне поджимающих сроков между кандидатами обострилась предвыборная грязная борьба. Санкт-Петербург стал, пожалуй, одним из самых горячих на политические интриги регион. Против временного губернатора города Александра Беглова ведется полноценная информационная война, с применением лжи, подкупов, подлогов и черного пиара. Примечательно, что на первый взгляд не определить кто стоит за всей волной этого компромата. Кажется, что атака осуществляется с различных мест, но при тщательном изучении можно заметить, что это все элементы единого плана, за которым стоят вполне определенные заказчики и исполнители.

Еще летом были первые крупные попытки очернить репутацию Александра Беглова как кандидата в губернаторы СПБ. 21 июня в Сети оказалось видео с процессом «рисовки» подписей за действующего главу города. Оказалось, что в ролике был заснят стандартный процесс подготовки подписных листов для обучения сборщиков подписей в пользу кандидата Беглова, который используется в любом избирательном штабе. Выходит, что авторы ролика все переврали.

Но у этой истории было продолжение. После выхода фейка несколько работников бюджетных организаций сообщили, что некие молодые люди предложили продать им свои подписи якобы в пользу Беглова. Позднее удалось выяснить, что провокаторами были Ольга Гусева и Даниил Кен из «ФБК» Навального. Отсюда следует, что именно блогер Навальный был заинтересованным лицом в дискредитации Беглова.

Последние августовские провокации имели общие черты с вышеупомянутым случаем. Так в среду 28 августа появилась информация о необычном происшествии в Петродворцовом районе, передал политический телеграм-канал «Шавки Красовского». Сотрудница участковой избирательной комиссии сообщила, что неизвестные за крупную денежную сумму предложили ей солгать о фальсификациях на выборах в поддержку Беглова.

Похожий случай произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга. Сначала молодые люди попытались выдать себя за журналистов, задавая каверзные вопросы сотруднице УИК Дворцового муниципального округа. Но эти попытки не увенчались успехом, и они предложили женщине 10 тысяч долларов за фейковый рассказ о подготовке махинаций с избирательными бюллетенями на предстоящих выборах губернатора.

Любопытно, что провокаторы даже представились сотрудниками издания «Проект», известном на скандальных псевдорасследованиях. Ранее выяснилось, что данный проект финансируется из средств фондов западного миллиардера Джорджа Сороса, американским государственным «Национальным фондом поддержки демократии». Это подконтрольный проект сбежавшего российского олигарха Михаила Ходорковского, который также спонсирует такие СМИ, как «МБХ Медиа», «Открытые Медиа» и ряд НКО.

Очевидно, за процессом дискредитации Беглова как кандидата в губернаторы СПБ стоят вполне конкретные заказчики: олигарх Михаил Ходорковский и блогер Навальный. Их тесная финансовая связь заключается в том, что один спонсирует проекты, а второй тратит деньги на травлю политиков и бизнесменов в СМИ.

Также на причастность блогера и олигарха к политическим провокациям в Петербурге указывают два других инцидента, на первый взгляд не связанных между собой. 26 августа полицейские обнаружили «цех компромата» на петербургских политиков и бизнесменов, в том числе и Александра Беглова.

В квартире было найдено дорогостоящее оборудование и техника, с помощью которых велась слежка за интересующими их лицами. Ходорковский, вероятно, оплатил все предприятие, поэтому не оставил его без дальнейшего контроля и поставил куратором сотрудницу своего карманного медиа «Проект» Ольгу Чуракову. Отмечается, что у нее уже был опыт фейковых обвинений. В частности, она бездоказательно обвиняла депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Федеральное агентство новостей выявило странную закономерность: Чуракова приезжала в Петербург в феврале, когда появились первые компроматные статьи на чиновников и потом только в день обнаружения незаконной редакции.

Основной задачей сотрудников было сбор и написание компрометирующих статей на высокодолжностных лиц. Причем настоящей информации было достаточно только из биографии фигурантов, которая переплеталась с бездоказательными вымыслами о их коррумпированности, аморальности и богатстве.

Следует отметить, что как они ни пытались выработать свой стиль псевдорасследований, он все равно очень напоминал «расследования» Навального.

Известно, что псевдорасследователи заблаговременно покинули квартиру перед приездом полицейских, бросив все улики. Скорее всего их просто подставили, поздно сообщив о возращении хозяина жилья. Так как в последние время между Ходорковским и Навальным натянутые отношения, то можно предположить, что это некий виток продолжающейся политической борьбы между ними. Ходорковскому не понравилось, что Навальный становится слишком самостоятельным и продемонстрировал, что готов без сожаления прекратить всяческие отношения. Это также подтверждается тем фактом, что редакцию обнаружили практически в самом завершении их деятельности - псевдорасследование на Александра Беглова появилось на ресурсах Навального.

В частности, в нем сообщается, что кандидат в губернаторы является собственником квартиры по адресу Казарменный переулок,3. Он ее приобрел якобы за 150 миллионов рублей. По официальным данным, кадастровая стоимость квартиры составляет 52,5 миллиона рублей.

Рыночная стоимость квартиры отличается на 40%, поэтому ее стоимость около 73 миллионов рублей. Следовательно, Навальный искажает данные уже на этом этапе.

Но это еще не все. Беглов не оставил без внимания этот фейк про себя. Как выяснилось, он приобрел эту квартиру еще в докризисном 2005 году на этапе строительства дома. Поэтому цена за квартиру была еще ниже, порядка на 16,5 миллионов рублей. Кроме того, Навальный забыл указать, что Беглов занимался бизнесом и в то время и был одним из владельцев компании «Мелазель». Поэтому он мог позволить купить себе квартиру такого уровня. В декларации о доходах он ее также учитывает.

Навальный не ставил перед собой задачу провести правдивое расследование. Он преследовал лишь цель пустить фейк, основанный исключительно на вымыслах блогера с грубой подменой фактов.

Нет никаких сомнений, что за серией политических скандалов в Петербурге стоят структуры блогера и его щедрого спонсора Ходорковского. Все их провокации и фейки направлены против явного лидера предстоящих выборов Александра Беглова, чтобы добиться проигрыша нынешнего главы, даже если придется сорвать выборы.

Кроме Александра Беглова на пост губернатора Северной Венеции, есть другие самовыдвиженцы: Надежда Тихонова «Справедливая Россия», Михаил Амосов «Гражданская платформа» и Владимир Бортко «КПРФ».