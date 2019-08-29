Третьего срока не будет: мэр Сочи дает "порулить другим"

Мэр Сочи Анатолий Пахомов не будет участвовать в кампании по выборам градоначальника.

"Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Уже можно дать возможность порулить и другим", - сказал он сегодня представителям СМИ.

Чиновник подчеркнул, что решение принял давно, и выразил желание, чтобы "все хорошие дела на памяти остались сочинцев и гостей".

Пахомов был мэром города-курорта с 2009 года. До этого он возглавлял Анапу.

Напомним, в этом году мэра Сочи изберут по новой схеме. Это сделают депутаты горсобрания путем тайного голосования 10 сентября. Сегодня последний день приема документов от кандидатов. Всего документы подали девять человек, в том числе две женщины.

На кресло градоначальника имеют право претендовать те, кому уже исполнился 21 год, с высшем образованием. Кроме того, они должны не менее 5 лет руководить предприятием либо 3 года занимать одну из высших должностей муниципальной или госслужбы.

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