На выборах в МГД Навальный намерен приписать чужие победы себе

В рамках стратегии "умного голосования" Алексей Навальный и его команда на выборах в Мосгордуму в 35 округах из 45 поддержали кандидатов от КПРФ. В оставшихся 10 округах они призвали голосовать за представителей "Справедливой России", "Яблока" и самовыдвиженцы. Полный список опубликован на специально созданном для этого сайте.

Впрочем, официально представители Фонда борьбы с коррупцией открещиваются от данного списка, хотя и признают, что будут призывать голосовать именно за указанных в нем кандидатов.

"Мы не публиковали и не планируем публиковать никаких списков. Фамилии всех кандидатов будут только на сайте умного голосования", — пояснил "Открытым медиа" менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов.

Однако два источника, близких к ФБК, подтвердили изданию подлинность списка.

Примечательно, что Навальный решил поддержать в 21-м избирательном округе Леонида Зюганова, внука главы Компартии. Дело в том, что ранее Зюганова-младшего неоднократно называли провластным кандидатом, в том числе "Новая газета", прямо написавшая, что место для него "зарезервировано". О том, что Леонид Зюганов ставленник мэрии, писали и в ходе предыдущих выборов в столичный парламент.

Леонид Зюганов баллотируется по 21-му одномандатному округу (часть Выхино-Жулебино, часть Рязанского), где серьезных конкурентов у него нет, что опять же связывают с "рукой мэрии". В представленном списке "умного голосования" 17 "одобренных" Навальным кандидатов идут с пометкой "имеет наибольшие шансы", а двое и вовсе являются действующими депутатами МГД.

Таким образом, Навальный выбрал, где это было возможно, самых перспективных кандидатов, не погнушавшись добавить в список и Леонида Зюганова. Очевидно, это сделано для того, чтобы по итогам выборов можно было смело заявить о полной или частичной победе "умного голосования". Иными словам, чужие достижения Навальный намерен приписать себе.