В рамках стратегии "умного голосования" Алексей Навальный и его команда на выборах в Мосгордуму в 35 округах из 45 поддержали кандидатов от КПРФ. В оставшихся 10 округах они призвали голосовать за представителей "Справедливой России", "Яблока" и самовыдвиженцы. Полный список опубликован на специально созданном для этого сайте.
Впрочем, официально представители Фонда борьбы с коррупцией открещиваются от данного списка, хотя и признают, что будут призывать голосовать именно за указанных в нем кандидатов.
"Мы не публиковали и не планируем публиковать никаких списков. Фамилии всех кандидатов будут только на сайте умного голосования", — пояснил "Открытым медиа" менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов.
Однако два источника, близких к ФБК, подтвердили изданию подлинность списка.
Примечательно, что Навальный решил поддержать в 21-м избирательном округе Леонида Зюганова, внука главы Компартии. Дело в том, что ранее Зюганова-младшего неоднократно называли провластным кандидатом, в том числе "Новая газета", прямо написавшая, что место для него "зарезервировано". О том, что Леонид Зюганов ставленник мэрии, писали и в ходе предыдущих выборов в столичный парламент.
Леонид Зюганов баллотируется по 21-му одномандатному округу (часть Выхино-Жулебино, часть Рязанского), где серьезных конкурентов у него нет, что опять же связывают с "рукой мэрии". В представленном списке "умного голосования" 17 "одобренных" Навальным кандидатов идут с пометкой "имеет наибольшие шансы", а двое и вовсе являются действующими депутатами МГД.
Таким образом, Навальный выбрал, где это было возможно, самых перспективных кандидатов, не погнушавшись добавить в список и Леонида Зюганова. Очевидно, это сделано для того, чтобы по итогам выборов можно было смело заявить о полной или частичной победе "умного голосования". Иными словам, чужие достижения Навальный намерен приписать себе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.