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Петербургскую "фейк-фабрику" Навального курировала журналист "Проекта"

Политика print

Обнаруженная в Петербурге подпольная фабрика компромата на неудобных для блогера Алексея Навального министров, губернаторов и чиновников могла финансироваться беглым олигархом Михаилом Ходорковским через подконтрольный ему медиа "Проект". Куратором фермы фейкоделов является скандально известная журналистка Ольга Чуракова. Более подробно в материале Федерального агентства новостей.

Петербургскую "фейк-фабрику" Навального курировала журналист "Проекта". 404205.jpeg

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли теневую редакцию по созданию фейковых материалов. В квартире, незаконно "оккупированной" черными политтехнологами, обнаружили дорогостоящую фото и видеотехнику и другое оборудование. В результате обысков выяснилось, что лжерасследователи готовили статьи против определенных политиков, которые будут участвовать на выборах 8 сентября. Среди фигурантов фейковых расследований оказались и члены "Единой России". Благодаря этому работающие на фабрике Навального в Петербурге сотрудники могли миксовать компромат с выдуманными фактами из их биографии. Отсюда и громкие "разоблачения" о наличии элитного жилья, любовниц и т. д.

Журналист

Очевидно, что фейковые расследователи сделали ставку на Петербург, так как во время обыска правоохранители нашли материалы, связанные с врио губернатора города Александром Бегловым. Однако наброски текста так и остались набросками. Не исключено, что "расследование" появится накануне Единого дня голосования.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, подпольная фабрика фейкового компромата принадлежит блогеру Алексею Навальному. В новом материале журналисты рассказали, кто финансирует теневую организацию. Выяснилось, что спонсором выступил беглый преступник Михаил Ходорковский. Именно он финансировал массовые беспорядки в Москве в период проведения незаконных митингов с 14 июля по 17 августа. Судя по тому, что во время обыска обнаружили дорогостоящее оборудование, заказчик не поскупился на помощь подпольной редакции. Причем фабрика фейков была выгодна как Навальному, так и олигарху.

Естественно, наладить работу подпольной редакции без координатора, имеющего богатый опыт в проведении расследований и создании фейков, невозможно. Но проблему быстро решили. Координатором назначили скандально известную журналистку Ольгу Чуракову, являющуюся сотрудником подконтрольного Ходорковскому медиа "Проект".

Журналист

Если более детально ознакомиться с биографией Чураковой, становится очевидно, что кураторы теневой фабрики компромата сделали "правильный выбор". За ее плечами не один скандал. В частности, она опубликовала лживое расследование в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого бездоказательно обвинили в домогательствах. Видимо, Чуракова решила раскрутить в России скандал по аналогии с тем, в котором был замешан американский кинопродюсер Харви Вайнштейн.

Тем временем для координации работы теневой фабрики компромата Навального требовалось личное присутствие Чураковой. По информации источника, предоставившего распечатку электронного билета на поезд, журналистка приезжала в Петербург 22 февраля текущего года. Именно в этот момент ей нужно было поставить редакцию "на ноги" и передать сотрудникам заказ на "уничтожение" репутации политиков, указанных в списке заказчика.

Журналист

Причем расследования по стилистке должны были отличаться от материалов, публикуемых так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" и "Проектом", чтобы никто не вышел на след структур Навального и Ходорковского. Это и многое другое госпожа Чуракова благополучно учла. Но даже несмотря на это, подготовка лжерасследования требует много времени, но его было достаточно, ведь по классике жанра "разоблачительные" материалы в отношении единороссов появляются в преддверии Единого дня голосования.

Контролирующая работу подпольной редакции Чуракова должна была следить за работой сотрудников, согласовывать документы и многое другое. Однако ситуация резко изменилась, и в преддверии разоблачения теневой фабрики компромата журналистка рванула в Москву 26 августа, в день, когда коморку с "расследователями" накрыли правоохранители. Раздав новые указания сотрудникам, которые смогли скрыться от полицейских, она спешно покинула Петербург и вернулась в Москву уже 27 августа.

По данным источника в либеральной среде, ключевая задача черных политтехнологов заключалась в дискредитации выборов губернатора и муниципальных выборов в Петербурге. Главными мишенями выступили врио губернатора города Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и многие другие. Упор лжерасследователи делали в основном на тех госслужащих, которые имеют отношение к избирательному процессу.

Например, уже сейчас в редакцию Федерального агентства новостей поступило несколько обращений со стороны сотрудников избирательных комиссий. По их словам, некие журналисты предложили приличный за гонорар соврать на камеру и вбросить сфальсифицированные документы. В том числе им предложили провернуть несколько махинаций в период подготовки к выборам и в Единый день голосования. Обратившиеся к журналистам петербуржцы отказались, однако не уверены, что кто-то из их коллег не "повелся" на кругленькую сумму.

Что же касается задумки Навального и Ходорковского, то заключалась она в "уничтожении" репутации министров, чиновников, губернаторов и т. д. для снижения электоральной активности. Однако сейчас, когда до выборов осталось меньше двух недель, между двумя либералами происходит противостояние. Ранее стало известно, что МБХ, осознав провал навальнистов, прекратил финансирование ФБК и других структур, связанных с блогером. Ведь Михаил Борисович хоть и преступник, но бизнесмен со стажем, и знает цену деньгам. Видимо, эти проекты больше не представляют для него интереса и не оправдывают вложений.

Кроме того, между МБХ и Навальным назрел конфликт на фоне того, что беглый олигарх решил пойти своей дорогой и продвигать свои радикальные идеи в преддверии выборов. Тот факт, что блогер активно пиарит "Умное голосование", мешает Ходорковскому, поэтому критика в адрес этого проекта продолжается по сегодняшний день. Поэтому экс-нефтяник продвигает свою незамысловатую схему голосования на выборах: он предложил портить бюллетени в случае, если там не будет фамилий, выгодных Михаилу Борисовичу. А проект Навального подразумевает голосование за любого кандидата, кроме единоросса, и нет никаких гарантий, что предпочтения оппозиционеров в данном случае совпадут.

Вот и выходит, что раскрытие подпольной фабрики, скорее всего, дело рук самого Ходорковского, незаинтересованного в совместных с Навальным проектах. Можно предположить, что закрытие подпольной редакции является чем-то вроде предупреждения блогеру, чтобы тот не мешал беглому преступнику в преддверии выборов. 

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Темы проект навальный оппозиция ходорковский
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