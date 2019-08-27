Ягнята Президента- Реплика Андрея Караулова

Почему после всех событий, произошедших в стране, Президент и его окружение молчат? Андрей Караулов ищет ответ на это непростой вопрос. Предлагаем обсудить реплику журналиста по ссылке под этой публикацией.



