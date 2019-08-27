Ягнята Президента- Реплика Андрея Караулова

Почему после всех событий, произошедших в стране, Президент и его окружение молчат? Андрей Караулов ищет ответ на это непростой вопрос. Предлагаем обсудить реплику журналиста по ссылке под этой публикацией.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.