В деловой центр "Москва-Сити" переедут еще 14 министерств

"Москва-Сити", создававшийся как деловой центр, превращается в правительственный кластер.

Вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи туда собираются переехать еще 14 министерств и их подразделения. Исключение составят МВД, Минобороны, МЧС, МИД и Росархив, пишет "Коммерсант".

В настоящее время министерства занимают в зданиях в различных частях столицы площадь около 600 тыс. кв. м. В "Москва-Сити" им придется "ютиться" на площади от 350 тыс. до 400 тыс. кв. м. Отимизация произойдет за счет создания опен-спейсов.

Напомним, в начале июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что практически все министерства, скорее всего, переедут в "Москва-Сити". Переездом МЭР он остался очень доволен. Министр подчеркнул, что коммуникации стали гораздо лучше и значительно возросла эффективность работы сотрудников.

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