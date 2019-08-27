Избирательная комиссия Москвы возглавила рейтинг успешных избиркомов РФ

Эксперты специального проекта "Темы. Главное" составили рейтинг избиркомов Российской Федерации по уровню их эффективности.

Сообщается, что рейтинг отражает открытость избиркомов и их организационно-техническую эффективность, а также уровень работы со средствами массовой информации.

Отдельно отмечается, что рейтинг был составлен "без политики".

В первую пятерку рейтинга вошли Московская городская избирательная комиссия, избиркомы Московской и Нижегородской области, а также избирательные комиссии Санкт-Петербурга и Севастополя.

Следом в рейтинге самых эффективных избиркомов значатся избиркомы Ставропольского края, Татарстана, Калининграда и Ростовской области.

В 15 лучших российских избиркомов также вошли избиркомы Крыма и Орловской области.

Напомним, что избирательные комиссии представляют собой независимые коллегиальные органы, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов самого разного уровня.