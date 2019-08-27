Эксперты специального проекта "Темы. Главное" составили рейтинг избиркомов Российской Федерации по уровню их эффективности.
Сообщается, что рейтинг отражает открытость избиркомов и их организационно-техническую эффективность, а также уровень работы со средствами массовой информации.
Отдельно отмечается, что рейтинг был составлен "без политики".
В первую пятерку рейтинга вошли Московская городская избирательная комиссия, избиркомы Московской и Нижегородской области, а также избирательные комиссии Санкт-Петербурга и Севастополя.
Следом в рейтинге самых эффективных избиркомов значатся избиркомы Ставропольского края, Татарстана, Калининграда и Ростовской области.
В 15 лучших российских избиркомов также вошли избиркомы Крыма и Орловской области.
Напомним, что избирательные комиссии представляют собой независимые коллегиальные органы, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов самого разного уровня.
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