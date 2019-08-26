Путин предложил трех кандидатов на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.

Речь идет о врио главы Ингушетии Махмуде-Али Калиматове, депутате горсовета Назрани Урусхане Евлоеве, специалисте ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомеде Зурабове.

Выбирать главу РИ будут в единый день голосования 8 сентября. Согласно региональному законодательству его выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме, а также заксобраниях соответствующих регионов.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров, который стоял во главе Ингушетии 12 лет, в июне добровольно ушел в отставку. На его место временно назначен Калиматов, который ранее был прокурором региона.

Сегодня стало известно, что уходит в отставку глава правительства РИ Зялимхан Евлоев. Об этом он сообщил членам кабинета министров.

Источник фото: сайт Кремля

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