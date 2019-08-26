Нашедший "бреши" в системе онлайн-выборов француз получит 1 млн рублей

Миллион рублей выиграл француз Пьеррик Годри, который нашел уязвимые места в системе онлайн-голосования в Московскую городскую думу.

По данным РИА "Новости", он получил уведомление о своей победе и принял его. Это подтвердил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. По его словам, осталось получить номер счета счастливца, чтобы отправить ему обещанную сумму. Так завершился третий этап испытаний системы. Ранее Венедиктов заявлял, что те, кто сможет ее взломать, получат два миллиона рублей.

Участвовать в следующей части тестирования будут жители трех округов столицы, где и пройдет эксперимент по введению системы. Это 1 округ (Зеленоград), 10 (Северное Лианозово — Бибирево) и 30 (Чертаново). Голосовать москвичи будут по вопросам состояния и развития своих районов.