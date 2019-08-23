КПРФ выдвинула на выборы в МГД судимого за растрату кандидата

Представитель КПРФ Владислав Колмагоров поспешил снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму вскоре после того, как стало известно о его судимости. В 2001 году коммунист получил условный срок по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

"Я, Владислав Колмагоров, снялся с выборов только по одной причине, не хотел из-за своего просчёта пятнать партию. В 2001 году я был осуждён, но судимость была снята и погашена. Позже, когда я устраивался на работу, по запросам в МВД о судимости приходил ответ "нет". Поэтому, когда подавал документы в избирком, не указал ничего о ней, считая, что её уже у меня нет", — пояснил политик свои действия на личной странице в Facebook.

Колмагоров также связал появление в СМИ информации о его судимости с тем, что его кандидатуру в 45-м избирательном округе накануне поддержал не сумевший пройти подписной барьер оппозиционер Илья Яшин. Однако вскоре в соцсетях появились сведения о том, что избирательная комиссия запросила соответствующую информацию в МВД еще в июне.

Примечательно также, что одной из причин недопуска Яшина до выборов стало использование служебного положения в интересах его подписной кампании. Злоупотребление полномочиями также фигурировали в деле Колмогорова о растратах.

Добавим, что ранее кандидатуру Колмагорова поддержали апологеты "умного голосования", в том числе представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), и в частности его основатель Алексей Навальный. Новость о судимости коммуниста стала новым ударом по позициям стратегии ФБК, которая предполагает голосование против кандидатов от "Единой России". Ранее с критикой такого подхода выступил опальный олигарх, основатель медиаплатформы "Открытая Россия" Михаил Ходорковский. В этом его поддержали многие представители либерального лагеря оппозиции.

Фото превью: youtube.com