Действующий премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о том, как проходили уроки труда тогда, когда он сам еще учился в школе.
Воспоминаниями из детства 53-летний премьер-министр РФ поделился в ходе посещения центра детского творчества в Межрегиональном центре компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи.
По словам Дмитрия Медведева, он в школьном возрасте "занимался совсем другими технологиями, так как "ничего подобного не было". Премьер рассказал, что мальчики учились работать на "стареньких, очень простых" станках, а девочки учились готовить и шить.
Вот и всего воспоминания об уроках труда, заключил действующий премьер-министр Российской Федерации.
Когда он пошел учиться в школу, добавил Дмитрий Медведев, "даже не было ни одного калькулятора".
Ранее премьер-министр РФ заявил о необходимости продлевать продолжительность жизни граждан страны.
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