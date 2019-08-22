Кремль не следит за спором, связанным с планами США купить у Дании остров Гренландия. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не наше дело, таким международным шопингом не занимаемся. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала, но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться", - подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь также добавил, что ситуация вокруг Гренландии связана только с отношениями между Данией и США, Россия в них вмешиваться не собирается.
Напомним, 16 августа ряд американских СМИ написали об идее Трампа купить у Дании Гренландию, позднее эту информацию подтвердил и сам американский президент. Власти Дании и Гренландии, которая является автономной территорией в составе королевства, отреагировали на намерения США негативно.
Премьер-министр Дании назвала эту ситуации "абсурдной". В ответ Дональд Трамп решил отложить свой визит в Копенгаген. "Это прозвучало очень неприятно, очень саркастично. Вы не имеете права таким образом говорить с Соединенными Штатами, по крайней мере при мне", - отреагировал президент США.
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