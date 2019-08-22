Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не знает, из-за чего могли быть изменены имя и фамилия президента в выписке из Росреестра. Об этом он сегодня заявил представителям СМИ.
По словам представителя Кремля, он просто "не обладает информацией". Вместе с тем он выдвинул предположение, что это может быть связано с правилами обеспечения безопасности главы государства, поскольку он является "самым охраняемым человеком в нашей стране".
Ранее "Собеседник" сообщил, что в официальной выписке из Росреестра о квартире президента его имя и фамилия изменены на Игорь Петрович Сергеев-Градский. В материале отмечалось, что Росреестр часто прибегает к зашифровке имен влиятельных владельцев недвижимости.
Источник превью: Facebook
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