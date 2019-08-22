Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не знает, из-за чего могли быть изменены имя и фамилия президента в выписке из Росреестра. Об этом он сегодня заявил представителям СМИ.

По словам представителя Кремля, он просто "не обладает информацией". Вместе с тем он выдвинул предположение, что это может быть связано с правилами обеспечения безопасности главы государства, поскольку он является "самым охраняемым человеком в нашей стране".

Ранее "Собеседник" сообщил, что в официальной выписке из Росреестра о квартире президента его имя и фамилия изменены на Игорь Петрович Сергеев-Градский. В материале отмечалось, что Росреестр часто прибегает к зашифровке имен влиятельных владельцев недвижимости.

Источник превью: Facebook