Путин напомнил организаторам протестов в Москве про "мертвые души"

Президент России Владимир Путин назвал причиной недавних протестов в Москве обострение предвыборной борьбы. По его словам, организаторы акций нарушили избирательное законодательство. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после встречи со своим финским коллегой Сауле Ниинисте.

"Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство", - цитирует президента агентство "Интерфакс".

Путин добавил, что в списках избирателей, которые оппозиционные кандидаты собирали в свою поддержку, обнаружили "мертвые души" - подписи давно умерших людей. При этом российский лидер подчеркнул, что "это не ошибка, это фальсификация".

Глава государства напомнил о законном способе получить доступ на участие к выборам - суде. "Одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца, и человек этот восстановлен в правах избираться в парламент Москвы", - заключил президент.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Владимира Путина, российские граждане имеют право на проведение мирных протестов, а задача власти - организовать безопасность этих акций.

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