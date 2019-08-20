Индия снимет с вооружения советские истребители МиГ-21

Военно-воздушные силы Индии снимут с вооружения советские истребители МиГ-21 уже в этом году.

Об этом заявил главнокомандующий ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа.

Истребителям этим больше 40 лет, напомнил военный. Даже многие водители отказываются от автомобилей, достигших столь преклонного возраста, указал Бирендер Сингх Дханоа.

Отметим, что самые старые из имеющихся на вооружении у Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 поступили в строй в начале 1970-ых годов.

Советские истребители МиГ-21 сегодня состоят на вооружении не только Индии, но и двух десятков других стран — например, Сербии, Вьетнама, Индии, Северной Кореи, Китая, Кубы, Румынии, Сирии и Хорватии.

Ранее МиГ-21 состоял на вооружении СССР, Югославии, Афганистана, Ирака, Финляндии и Польши.

Напомним, что отказ Варшавы от истребителей советского производства грозит Военно-воздушным силам Польши острой нехваткой военных самолетов.

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