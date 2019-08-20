Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин регулярно получает отчеты о текущей обстановке в Архангельской области. Представитель Кремля уверяет, что любые сообщения о "радиоактивном облаке" над Архангельском - являются абсурдом.
"Предлагают всем вспомнить слова, которые вчера говорил Владимир Путин. Никакой опасности в регионе происшествия нет. Власти работают над тем, чтобы гражданам Архангельской области ничего не угрожало", - заявил Песков.
Также пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о выходе из строя четырех станций радиационного мониторинга. По словам Пескова, ему неизвестно кому принадлежат эти станции, и почему они перестали передавать данные.
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