Кремль опроверг наличие радиоактивного облака над Архангельском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин регулярно получает отчеты о текущей обстановке в Архангельской области. Представитель Кремля уверяет, что любые сообщения о "радиоактивном облаке" над Архангельском - являются абсурдом.

"Предлагают всем вспомнить слова, которые вчера говорил Владимир Путин. Никакой опасности в регионе происшествия нет. Власти работают над тем, чтобы гражданам Архангельской области ничего не угрожало", - заявил Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию о выходе из строя четырех станций радиационного мониторинга. По словам Пескова, ему неизвестно кому принадлежат эти станции, и почему они перестали передавать данные.