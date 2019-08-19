В ГД рассказали о способах противодействия вмешательству в дела России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Совета ГД создать спецкомиссию для расследования вмешательства в дела РФ извне.

По его словам, для противостояния этим попыткам будет задействован весь парламентский ресурс. Депутат добавил, что все факты вторжения представителей иностранных государств в дела нашей страны, в частности, в преддверии выборов, будут выявлены.

Об итогах расследования будет доложено на всех международных площадках.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Совета Думы принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В ее состав вошли 12 депутатов, главой стал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Источник фото: сайт Госдумы

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