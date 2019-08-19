Глав комитетов ГД, не пришедших на заседание, предложили сменить

Главы всех четырех фракций Госдумы сегодня обсудили возможность ротации председателей некоторых комитетов, которые не участвовали во внеочередном заседании Совета ГД.

С соответствующим предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ротация могла бы произойти в рамках фракций - "то есть комитет так же остался бы за конкретной фракцией согласно квотам, но председатель мог бы смениться", сказал источник "Интерфакса".

Напомним, в понедельник в нижней палате обсуждали вопрос вмешательства во внутренние дела РФ. Не присутствовали председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярёв, председатель комитета экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, по энергетике Анатолий Завальный, по бюджету и налогам Андрей Макаров и др.

Теперь каждая фракция оценит обоснованность их отсутствия, и в случае, если достаточно уважительных причин нет, глава комитетов заменят.

Источник фото: сайт Госдумы

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