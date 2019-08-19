Госдума срочно разберется с иностранным вмешательством в протесты

Вопрос иностранного вмешательства в суверенные дела России рассмотрен Советом Госдумы. Данный вопрос будет вынесен на специальную комиссию по борьбе с таковым.
Решение о ее создании будет постановлено оперативно и даже срочно - в начале сессии палаты, пишут «Ведомости». Известно, что в составе комиссии будут единороссы Андрей Исаев и Наталья Поклонская. По мнению Исаева, сам факт вмешательства в суверенитет Российской Федерации практически доказан. В качестве примеров депутат привел «тренировочные лагеря в Прибалтике», обучение россиян на Западе. По итогам выводов комиссии смогут принимать законопроекты и вести международные переговоры.
Поводом стали московские протесты против недопуска ряда независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября.
Фото: russianpulse.ru
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