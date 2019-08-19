В России надо менять курс, усиливать состав правительства, максимально честно провести предстоящие выборы, заявил Геннадий Зюганов.
По его словам, которые приводит официальный сайт КПРФ, президента Владимира Путина отгородили от нормального общения с лидерами фракций Госдумы. "Он обязан встречаться с нами, тем более в сложные минуты, и вырабатывать совместную политическую линию", - сказал политик.
Он добавил, что правительство "с треском проваливает послание президента". Если и далее топтаться с этими темпами, ни один национальный проект воплощен в жизнь не будет, а это означает углубление политического кризиса, указал Зюганов.
"Доброхоты заокеанские и их поводыри со звездно-полосатым флагом не спят", - отметил лидер КПРФ. Он подчеркнул, что у них много источников информации, очень большие деньги, а в РФ много недовольных по понятным причинам людей.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Зюганов заявил о системном кризисе в России
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.