Зюганов: надо менять курс и усиливать состав правительства

В России надо менять курс, усиливать состав правительства, максимально честно провести предстоящие выборы, заявил Геннадий Зюганов.

По его словам, которые приводит официальный сайт КПРФ, президента Владимира Путина отгородили от нормального общения с лидерами фракций Госдумы. "Он обязан встречаться с нами, тем более в сложные минуты, и вырабатывать совместную политическую линию", - сказал политик.

Он добавил, что правительство "с треском проваливает послание президента". Если и далее топтаться с этими темпами, ни один национальный проект воплощен в жизнь не будет, а это означает углубление политического кризиса, указал Зюганов.

"Доброхоты заокеанские и их поводыри со звездно-полосатым флагом не спят", - отметил лидер КПРФ. Он подчеркнул, что у них много источников информации, очень большие деньги, а в РФ много недовольных по понятным причинам людей.

Источник фото: Правда.ру

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