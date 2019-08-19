В ГД создали комиссию по расследованию вмешательства в дела России

Совет Госдумы создал комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, в частности в избирательный процесс.

Первое заседание состоится уже на этой неделе. Комиссия создана по предложению всех фракций. Главой ее стал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

У него будет четыре заместителя, по одному от каждой фракции - Юрий Синельщиков (КПРФ), Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Вадим Деньгин (ЛДПР).

Ранее Пискарев подготовил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить данные о фактах вмешательства во внутренние дела России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство доведет до руководства США и Германии сведения о том, что их дипломаты и сотрудники СМИ вмешиваются во внутренние дела РФ, информируя о митингах, проходящих в Москве.

Источник фото: сайт Госдумы

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