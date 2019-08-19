Подан иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

"Справедливая Россия" подала в Свердловский облсуд иск о снятии кандидата от "Единой России" Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому округу.

Глава местного отделения СР Андрей Кузнецов заявил, что экс-спортсмен владеет и управляет акциями иностранных компаний. Законодательство нашей страны запрещает кандидатам в ГД это делать.

Он сообщил ЕАН, что проверка задекларированной собственности кандидата выявила, что он не только утаил доходы на 13 млн рублей, но и является владельцем 50 банковских нот немецкого Commerzbank.

Напомним, выборы состоятся 8 сентября. Конкурентом олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина по округу от эсеров является Алексей Коровкин.

Кроме того, на депутатский мандат претендуют Габбас Даутов (КПРФ), Евгения Чудновец (ЛДПР), Игорь Рузаков ("Зеленые") и Ирина Скачкова ("Яблоко").

Источник фото: Facebook

Читайте также:

"ЕР" выдвинула на довыборы в Госдуму Антона Шипулина и Вику Цыганову

Биатлонист Шипулин зарегистрирован на довыборы в Госдуму