"Справедливая Россия" подала в Свердловский облсуд иск о снятии кандидата от "Единой России" Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому округу.
Глава местного отделения СР Андрей Кузнецов заявил, что экс-спортсмен владеет и управляет акциями иностранных компаний. Законодательство нашей страны запрещает кандидатам в ГД это делать.
Он сообщил ЕАН, что проверка задекларированной собственности кандидата выявила, что он не только утаил доходы на 13 млн рублей, но и является владельцем 50 банковских нот немецкого Commerzbank.
Напомним, выборы состоятся 8 сентября. Конкурентом олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина по округу от эсеров является Алексей Коровкин.
Кроме того, на депутатский мандат претендуют Габбас Даутов (КПРФ), Евгения Чудновец (ЛДПР), Игорь Рузаков ("Зеленые") и Ирина Скачкова ("Яблоко").
Источник фото: Facebook
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