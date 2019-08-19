Мэрия Москвы ожидает роста явки на выборы из-за протестов

Власти столицы рассчитывают, что явка на выборы в Мосгордуму может достичь 30%. Источники, близкие к мэрии, связывают это с ростом протестного голосования из-за митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Для повышения явки сотрудники центров соцобслуживания будут просить людей приходить на выборы, отметил собеседник "Ведомостей". Если явка будет выше 30%, то, скорее всего, кандидаты власти проиграют, отмечает другой источник, близкий к мэрии.

Газета пишет, что существует проблема протестной явки. В администрации президента опасаются, что лояльные избиратели уедут на дачи, а на выборы придут "проблемные".

При этом в мэрии есть беспокойство из-за постоянных митингов, признают источники.

Между тем глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова сказала изданию, что мэрия не строит прогнозов по явке."Наша задача - подготовить технически участки к выборам", - сказала она. Информирование о выборах - это дело Мосгоризбиркома, добавила чиновница.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Горбунов: явка на выборах в Мосгордуму может составить 20-25%

Жириновский выступил против самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму