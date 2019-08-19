Более трех тысяч человек протестируют систему онлайн-голосования

Более 3 тысяч человек намерены 21 августа протестировать систему электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Зарегистрировано избирателей по округам: 1 округ - 1641, 10 округ - 1042, 30 округ - 547", - написал он.

Напомним, первый тест проводили столичные студенты. Были выявлены недостатки, ими занялись специалисты. Второй раз систему могли протестировать все желающие москвичи. Вопрос был один - о судьбе бездомных животных. Все поставленные задачи были выполнены, значительных сбоев не зафиксировано.

Теперь участвовать в тесте будут жители трех округов столицы, где и пройдет эксперимент. Это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово - Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Участники теста будут решать вопросы развития своих районов.

Источник фото: сайт Госдумы

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