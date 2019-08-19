Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своих страхах.
"Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь", - заявил он.
В интервью YouTube-каналу On TV Кадыров отметил, что если бы он кого-то боялся, то "не начал то, что начал его отец" Ахмат-Хаджи Кадыров, и не продолжил бы борьбу против террористов.
Глава Чечни также сообщил, что Ахмат-Хаджи Кадыров в свое время отказался подписывать документ о присоединении республики к России без проведения общенационального референдума.
"Если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу", - так ответил он на вопрос о подписании договора о присоединения республики во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
Источник фото: ВКонтакте
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