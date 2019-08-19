В Хабаровском крае стартовало досрочное голосование на выборах в ГД

В Хабаровском крае стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму и региональную законодательную думу.

Планируется, что в труднодоступных местностях, на лесозаготовительных участках, в артелях старателей, на маяках и метеостанциях проголосуют около 5,5 тыс. человек, сообщил ТАСС глава краевого избиркома Геннадий Накушнов.

Представителей избирательных комиссий доставят в отдаленные местности вертолетами. Также будут использованы лодки, автомобили повышенной проходимости и железнодорожный транспорт.

Чтобы досрочно проголосовать на выборах в органы местного самоуправления, нужно за десять дней до них прийти в муниципальную либо территориальную комиссию, за три дня - в участковую, написать заявление и проголосовать. Бюллетень запечатают в специальный конверт, который позже вскроют и опустят в ящик для голосования.

Источник фото: Правда.ру

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