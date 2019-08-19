В Хабаровском крае стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму и региональную законодательную думу.
Планируется, что в труднодоступных местностях, на лесозаготовительных участках, в артелях старателей, на маяках и метеостанциях проголосуют около 5,5 тыс. человек, сообщил ТАСС глава краевого избиркома Геннадий Накушнов.
Представителей избирательных комиссий доставят в отдаленные местности вертолетами. Также будут использованы лодки, автомобили повышенной проходимости и железнодорожный транспорт.
Чтобы досрочно проголосовать на выборах в органы местного самоуправления, нужно за десять дней до них прийти в муниципальную либо территориальную комиссию, за три дня - в участковую, написать заявление и проголосовать. Бюллетень запечатают в специальный конверт, который позже вскроют и опустят в ящик для голосования.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Опрос: 44% россиян проголосовали бы за ЕР на выборах в Госдуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.