Мэра Тулуна пытаются через суд снять с выборов

Кандидат от КПРФ Александр Кутковой подал иск в суд об отмене регистрации мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Причина, по его словам, - недостоверные подписи избирателей.

Заседание суда пройдет сегодня.

Напомним, Карих является мэром Тулуна уже 9 лет. Его полномочия истекают в текущем году.

Всего стать мэром изъявили желание 6 человек. "Единая Россия" своего кандидата не выдвигает. Секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Сергей Сокол объяснил это решение "специфичной внутриполитической обстановкой".

Ранее Сокол предлагал отменить выборы в Тулуне. Он подчеркнул, что после разгула стихии в городе и так есть куда девать деньги.

В конце июля полпред президента в СФО Сергей Меняйло резко раскритиковал работу Кариха. По его словам, чиновник перекладывает принятие решений на региональные власти.

Источник фото: сайт администрации Тулуна

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