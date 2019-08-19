Кандидат от КПРФ Александр Кутковой подал иск в суд об отмене регистрации мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Причина, по его словам, - недостоверные подписи избирателей.
Заседание суда пройдет сегодня.
Напомним, Карих является мэром Тулуна уже 9 лет. Его полномочия истекают в текущем году.
Всего стать мэром изъявили желание 6 человек. "Единая Россия" своего кандидата не выдвигает. Секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Сергей Сокол объяснил это решение "специфичной внутриполитической обстановкой".
Ранее Сокол предлагал отменить выборы в Тулуне. Он подчеркнул, что после разгула стихии в городе и так есть куда девать деньги.
В конце июля полпред президента в СФО Сергей Меняйло резко раскритиковал работу Кариха. По его словам, чиновник перекладывает принятие решений на региональные власти.
Источник фото: сайт администрации Тулуна
Читайте также:
Мэр подтопленного Тулуна стал кандидатом на пост главы города
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.